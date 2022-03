Interpreten: Singer Pur

Label: OEHMS Classics

EAN: 4260330917232

Musikalische Winde aus allen Himmelsrichtungen durchwehen unsere CD der Woche. Among Whirlwinds, inmitten von Wirbelwinden, ist der Titel der neuen CD des Deutschen Vokalensembles Singer Pur. Ins Auge dieser Wirbelwinde hat sich diesmal wieder Michael Gmasz begeben.

Kompositionen von Frauen für Stimmen – das ist der Untertitel der neuen CD von Singer Pur. Und was für Frauen. Angefangen von Hildegard von Bingen, über Cesarina Ricci de Tignoli und Maddalena Casulana, Fanny Hensel und Clara Schumann bis hin zu zeitgenössischen Tonsetzerinnen wie Katerina Pustinek Rakar, Jessica Horsley oder Joanna Metcalf. Um nur einige wenige der vertretenen Damen zu nennen. Die Werke stammen aus unterschiedlichen Epochen, sind in Stilistik und klanglicher Vielfalt höchst abwechslungsreich und, in gewohnter Manier, beim Ensemble Singer Pur bestens aufgehoben. Emotionaler Höhepunkt ist dabei sicher das Kinderlied „Wiegala“ der Theresienstadt Komponistin Ilse Weber, aus ihrem Liederzyklus „Ich wandre durch Theresienstadt“.

Eine Frauen- und fünf Männerstimmen, so ist das Ensemble Singer Pur besetzt. Und genau das macht auch den besonderen Reiz der Gruppe aus. Der glockenhelle Sopran von Claudia Reinhard strahlt über dem Klangbett ihrer fünf Kollegen, hebt sich dabei jedoch nicht ab, sondern mischt sich wunderbar homogen dazu. Dazu kommt, was mir persönlich auch sehr wichtig ist und wieder einmal äußerst positiv auffällt, dass Singer Pur, im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen, auf Unterstützung in Sachen Tontechnik verzichten, und so die natürliche Schönheit ihrer Stimmen zu tragen kommt. Gratulation zu dieser CD und übrigens auch zum 30-Jahr Jubiläum, das das Ensemble, 1992 in Regensburg gegründet, in diesem Jahr feiert! (mg)