Interpret: Los Temperamentos

Label: arcantus

EAN: 4260412810055

Eine Musikgruppe, deren Namen tatsächlich Programm ist – Los Temperamentos. Temperamentvoll gehen sie auf ihrer aktuellen CD an Bekanntes aus der Barockzeit ebenso heran, wie an Improvisatorisches bzw. Unbekanntes aus Mexiko. Eine CD, die wirklich begeistert!

Amor y Locura ist der Titel der neuen CD von Los Temperamentos, Liebe und Wahnsinn also, die seit Menschengedenken immer wieder untrennbar miteinander verbunden sind. Dieser Thematik konnten sich auch die großen Tonsetzer der Barockmusik nicht entziehen und so finden sich auf dieser CD neben Werken anonymer Meister Musikstücke von Stradella, Purcell, Mancini oder John Eccles. Auch dem berühmten Folia Thema wird in der Vertonung verschiedener Komponisten quasi eine Variationssuite gewidmet. Es wären allerdings nicht Los Temperamentos, wenn sie ihre Musikauswahl nicht in einen interkontinentalen Rahmen stellen würden und diesmal ist es Musik aus Mexiko, die sich unter die altbekannten europäischen Heroen mischt.

Dass das rein historisch informierte Musizieren nicht alleine das Maß aller Dinge ist, sondern dass dazu auch noch eine gewisse Lebendigkeit und Spielfreude gehören, haben uns auch schon andere Ensembles bewiesen und so liegt hier zum Beispiel ein Vergleich mit Christina Pluhar und ihrem Ensemble L’Arpeggiata nahe. Auch Los Temperamentos schaffen es, die Zuhörerschaft mitreißend in ihren Bann zu ziehen, wobei das improvisatorische Element, sowohl instrumental als auch vokal, nicht zu kurz kommt. So ist mit Amor y Locura eine äußerst abwechslungsreiche und kurzweilige CD entstanden, die wohl nicht nur Altemusik-Spezialisten eine besondere Freude bereiten wird. (mg)