Analoger Zauber.

Matthias Schorn, Solo-Klarinettist der Wiener Philharmoniker hat seit September eine neue Kollegin im Orchester: Andrea Götsch. Die aus Bozen stammende Musikerin schließt gerade ihr Masterstudium an der MUK ab. Dort betreut Matthias Schorn ausgewählte Projekte, zum Beispiel den Zyklus Schorny in the MuTh. Ein Gespräch über den nächsten Abend Big Fat Clarinet Mob am 23. November, Programmgestaltung ohne Genregrenzen, den richtigen Energiehaushalt beim Unterrichten und den wunderbaren analogen Zauber von Musik.

