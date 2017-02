Home Rubato And the Grammy goes to…

In der vergangenen Nacht wurden in Los Angeles die jährlichen Grammys vergeben. Vor allem im Bereich der Popularmusik spielen diese Preise eine bedeutende Rolle, doch von den 84 Kategorien gibt es auch den einen oder anderen in „klassischen“ Kategorien. Michael Gmasz wirft einen Blick auf die ausgezeichneten Produktionen mit Werken von Krzysztof Penderecki, Michael Daugherty, John Corigliano aber auch D. Schostakowitsch. Eine kurze Liste, die jedoch schon zeigt, in welche Richtung die Jury ihren Weg eingeschlagen hat…