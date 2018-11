Home Perspektiven Vielfalt der Kirche in Österreich.

Vielsprachig, bunt und vielfältig. In Österreich leben 500.000 Katholiken mit Migrationshintergrund.

Zwei Drittel davon in Wien und Umgebung. Die meisten der praktizierenden Gläubigen sind in den deutschsprachigen Ortspfarren eingebunden. Viele aber besonders aus den ersten Generationen auch in den anderssprachigen Gemeinden. Das Ziel: Menschen anderer Herkunft sollen bei uns ein neues geistliches Zuhause finden. Georg Gatnar hat sich über den innerkirchlichen Reichtum informiert.

Es sprechen:

Weihbischof Franz Scharl der Erzdiözese Wien

Bischofsvikar für die Kategoriale Seelsorge und die anderssprachigen Gemeinden.

Prof. Dr. Ladislaus Vencser

Nationaldirektor der Fremdsprachigen Seelsorge.

MMag. Dr. Alexander Kraljic

Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft der Gemeinden aus Afrika, Asien und Lateinamerika.

