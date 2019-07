Home Lebenswege Andrea Fellner.

Die Demokratische Republik Kongo ist nach Fläche und Bevölkerung das zweitgrößte Land Afrikas. In internationalen Statistiken zu Lebenserwartung und Entwicklung rangiert das Land im unteren Bereich. Umso wichtiger ist es, dass es Menschen gibt, die sich hier einsetzen. Die gebürtige Oberösterreicherin Andrea Fellner ist jedes Jahr mehrere Monate in dem afrikanischen Land. Sie betreut Projekte der Caritas Österreich zur Ernährungssicherung und zur Bildung. In den Lebenswegen zeichnen wir ihre Stationen nach, denn Fellner ist eine anerkannte und erprobte Helferin mit großer Erfahrung aus vielen benachteiligten Regionen der Welt. Eine Sendung von Stefan Hauser am Tag, an dem die Kirchenglocken gegen Hunger läuten.