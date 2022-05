Home Aktuell Salzburg: Andrea Fournier erste Domkapellmeisterin.

Kirchenmusikerin Andrea Fournier folgt ab 1. September Kapellmeister Janos Czifra nach – Organistin und Chormusikspezialistin: Neue Aufgabe ist „große Ehre“.

In der Erzdiözese Salzburg wird künftig erstmals eine Frau die Salzburger Dommusik leiten. Wie die Erzdiözese in einer Aussendung am Mittwoch mitteilte, folgt die deutsche Kirchenmusikerin Andrea Fournier (48) ab dem 1. September Janos Czifra (70) als Domkapellmeisterin nach. „Andrea Fournier ist höchstqualifiziert, charismatisch sowie musikalisch eine sehr gereifte Persönlichkeit“, betonte der Domkustos Johann Reißmeier. In einem „intensiven Auswahlverfahren“ habe sich die gebürtige Allgäuerin unter 26 Bewerberinnen und Bewerbern aus mehr als zehn Nationen durchgesetzt.

Fournier ist als Kirchenmusikerin, Organistin, aber auch Spezialistin für Kinder- und Jugendchorarbeit auf höchstem Niveau bekannt und verlasse nach 25 Jahren ihre Wahlheimat Graz, um die Stelle in Salzburg anzutreten. „Es ist eine große Ehre und ich glaube, dass die Aufgaben in Salzburg sehr vielseitig sein werden“, wird Fournier in der Aussendung zitiert. Es gebe „so viele Möglichkeiten, so viele Ideen, so viele motivierte Menschen, so viel umzusetzen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam ganz viel schöne Musik machen werden.“

Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin habe sich ganz bewusst schon früh für die Kirchenmusik mit ihrem ganz speziellen Charakter entschieden, betonte Domkustos Reißmeier. Für ihre Chorarbeit wurde ihr etwa 2019 der Erwin-Ortner-Preis verliehen, erst heuer würdigte sie das Land Steiermark für ihr Engagement im Kinder- und Jugendchorwesen mit dem „Nikolaus-Harnoncourt-Stipendium für musikalische Bildung junger Menschen“.

Bisher in Stadtpfarre Graz tätig

An der Oper Graz leitet Fournier derzeit noch die Singschule, einen mehrfach international prämierten Nachwuchschor. Seit 1998 ist sie als Organistin und Chorleiterin der Stadtpfarre Graz eine fixe Größe in der Kirchenmusik der steirischen Landeshauptstadt. „Die Kompetenz in der musikalischen Kinder- und Jugendarbeit war für uns ein wichtiger Punkt, da wir diesen Bereich auch hier in Salzburg sehr fördern“, sagte Reißmeier. Neben der Nachwuchskompetenz habe Fournier beim Probedirigieren insbesondere auch den Domchor und das Orchester der Dommusik zu überzeugen gewusst.

Andrea Fournier wurde am 14. 1. 1974 in Leutkirch im Allgäu geboren. Nach der C-Prüfung für Katholische Kirchenmusik in Rottenburg/Neckar studierte sie Katholische Kirchenmusik (Chorleitung), Instrumentalpädagogik Orgel und Schulmusik in Graz. Seit 1998 war Fournier Organistin und Chorleiterin an der Stadtpfarrkirche Graz. Seit 2010 leitet sie zudem die Singschule der Oper Graz.