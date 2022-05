Home Rubato Andrea Götsch.

Seit 2019 ist Andrea Götsch Mitglied im Orchester der Wiener Staatsoper. Die in Bozen geborene Klarinettistin tritt am Dienstag im Wiener Musikverein auf. Sie bildet den musikalischen Part (Widmann, Poulenc und Schumann mit Fumika Fukaya am Klavier) in einer Veranstaltung, bei der Julia Stemberger Texte von Ferdinand von Schirach lesen wird. Wie kam es zu dieser künstlerischen Begegnung? Wie reiht sich solch ein Abend in die Operndienste und philharmonischen Konzerte ein? Und wo lassen sich Parallelen zwischen Musik und Fußball finden? Andrea Götsch antwortet auf Fragen von Marion Eigl.

© Siwoung Song