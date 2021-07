Diese Woche heißt es Vorhang auf für: Andrea Jungmann, Geschäftsführerin von Sotheby’s Österreich, Ungarn und Polen

Andrea Jungmann befasst sich seit viele Jahren mit Restitutionen, mit Bildern oder Kunstwerken, die in der Zeit des Nationalsozialismus geraubt, das heißt ihren Besitzern weggenommen wurden. Die erste Privatrestitution, ein Bild von Klimt, das in London zu einem Rekordpreis versteigert werden konnte. Zuvor konnte aber die Familie der Erben mit die Familie des späteren Besitzers zusammengebracht werden, bei erhielten die Hälfte des Erlöses. „Dieses Erlebnis hat mich geprägt. So soll es sein. Die zwei Seiten sollten zusammengebracht werden und beide sind glückliche über die neue Situation“, erzählt Andrea Jungmann.

Eine große Herausforderung war für sie die Übernahme der Geschäftsführung nach Agnes Husslein. Auch die Geburt ihrer Kinder stellte ihr Leben noch einmal vollkommen auf den Kopf – sie hat Zwillinge bekommen! „Ich habe viel gelernt – vor allem Geduld.“

