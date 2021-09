Home Rubato Anett Fritsch.

In der aktuellen Produktion am Theater an der Wien Rappresentatione di Anima et di Corpo verkörpert Anett Fritsch die Seele, Anima. Das außergewöhnliche Werk von Emilio de‘ Cavalieri gilt als das erste vollständig überlieferte Stück Musiktheater. Der internationale Durchbruch gelang der aus dem sächsischen Plauen stammenden Sängerin als Fiordiligi in Michael Hanekes Così fan tutte-Inszenierung am Teatro Real in Madrid, mit der sie in weiteren Städten gastierte. Am Theater an der Wien war Fritsch zuletzt in Salieris Falstaff zu erleben. Mit Marion Eigl spricht die Sopranistin am Tag nach der Premiere über die Zusammenarbeit mit Giovanni Antonini und Robert Carsen.

(c) Katerina Kepka