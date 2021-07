Home Perspektiven Sommergespräche Angelika Hagen

Mit dem Herzen hören

Um das Wesentliche sehen und hören zu können, brauchen wir das Herz. Dass dies eine Kunst ist, die Übung braucht, hat auch der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry lernen müssen. Wie es gelingen könnte, darüber spricht Veronika Bonelli mit Angelika Hagen im Sommergespräch.

Angelika Hagen ist in einer Salzburger Musikerfamilie aufgewachsen. Mit 21 Jahren hat sie sich entschieden, aus dem erfolgreichen Hagen-Quartett mit ihren Geschwistern auszusteigen. Heute lebt und arbeitet sie in Wien. Sie ist Coach, Sozialwissenschafterin und nach wie vor mit Leidenschaft Musikerin.

Im Gespräch erzählt sie sehr persönlich, was sie aus dem Musik-machen für ihren Alltag und auch ihren Beruf gelernt hat, was das „in die Stille gehen“ für sie bedeutet und welche Konsequenzen das Hören auf das Herz haben kann.

Montag, 26. Juli, 17:30

www.angelika-hagen.at www.angelikahagen-music.com