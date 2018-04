Geboren im zaristischen Russland des 19. Jahrhunderts (1899 in Odessa, der heutigen Ukraine) gilt Ania Dorfmann vielen als amerikanische Pianistin. Seit 1938 in Amerika ansäßig, war sie in den letzten Jahrzehnten ihres Lebens eine der geachtetsten Pädagoginnen an der Juilliard School in New York. Dabei hätte es auch anders kommen können. Dorfmann, die seit ihrem Debüt mit elf Jahren öffentlich auftrat und nebenbei am Pariser Konservatorium studierte, befand sich 1917 gerade auf Urlaub in ihrer Heimat, als die Russische Revolution losbrach. Mit Not konnte sie entkommen und tourte in den folgenden Jahren durch ganz Europa bevor sie in den 1930er Jahren nach Amerika ging.

Heute kennt man sie vor allem aufgrund zweier Dinge: erstens als frühe Begleiterin eines anderen Wunderkindes, das später Weltkarriere machen sollte (Jascha Heifetz!) und zweitens als erste weibliche Instrumentalistin, mit der der als eigensinnig bekannte Arturo Toscanini je konzertierte. Dorfmann, regelmäßiger Gast im Hause Toscaninis und Horowitz‘, erarbeitete mit dem Dirigenten im Laufe der Jahre nicht nur Beethovens „Choralfantasie“, sondern auch dessen sämtliche Klavierkonzerte. Gemeinsam Aufnehmen sollten sie jedoch nur das Erste. Überhaupt gibt es relativ wenig Aufnahmen von dieser Pianistin, die mit eigentümlichen rhythmischen Freiheiten und einer guten Portion Spielwitz nach wie vor zu begeistern vermag. Seit 2017 liegen ihre gesamten Einspielungen für RCA Victor in einer neun CDs umfassenden Box vor. An zwei „Klaviermusik-am-Abend“-Terminen hören Sie eine Auswahl daraus.