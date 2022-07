Am 14. Juli ist es soweit: Das Musical Der König und ich von Rodgers & Hammerstein feiert in Mörbisch Premiere! Milica Jovanovic spielt Anna Leonowens, die britische Gouvernante am Königshof zu Siam; Kok-Hwa Lie gibt den König. Beide erzählen von den Vorbereitungen, ihrem Rollenverständnis und der großen Vorfreude auf die Premiere.

