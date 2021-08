30. August bis 4. September 2021 – 22. Woche im Jahreskreis

Jesus war keiner, der den Menschen nach dem Mund redet. Sehr klar sagt er, was er denkt und worauf es ankommt. Immer wieder kommt er in Konflikt mit den damaligen Schriftgelehrten, die immer wieder versuchen, ihm eine Falle zu stellen. Und er polarisiert. Das Bilden einer unreflektierten Fan-Gemeinde lässt er nicht zu und so kommt es sogar so weit, dass Menschen, die ihn gerade noch umjubeln, ihn einige Minuten später den Berg hinabstürzen wollen. Über diese Begebenheit, was Jesus mit Dämonen zu tun hat und wie er es mit dem Fasten hält sprechen wir in dieser Woche mit Anna-Maria Marschner.



Die Theologin aus Gmunden ist leitende Seelsorgerin der Pfarre Gschwandt. Schon kurz nach der Matura hat sie das Entwicklungsprojekt „Famundi“ gegründet, das mittlerweile vielen Kindern und ihren Familien in Bolivien und auf der Elfenbeinküste Heimat, Sicherheit und Zukunftsperspektive ermöglicht. www.famundi.com

Montag, 30. August 2021

„Der Geist des Herrn ruht auf mir“

Lukasevangelium 4,16-30

Dienstag, 31. August 2021

„Mit Vollmacht und Kraft befiehlt er den unreinen Geistern.“

Lukasevangelium 4,31-37

Mittwoch, 1. September 2021

„Du bist der Sohn Gottes.“

Lukasevangelium 4,38-44

Donnerstag, 2. September 2021

„Fürchte dich nicht, von jetzt an, wirst du Menschen fangen.“

Lukasevangelium 5, 1-11

Freitag, 3. September 2021

„Neuer Wein muss in neue Schläuche.“

Lukasevangelium 5, 33-39

Samstag, 4. September 2021

„Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat.“

Lukasevangelium 6,1-5

