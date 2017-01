Home Rubato Anna Prohaska.

Drei Mal noch ist Anna Prohaska in The Fairy Queen von Henry Purcell im Theater an der Wien zu erleben. Marion Eigl begrüßt die Sopranistin live im Studio und spricht mit ihr über die laufende Produktion, Zauberwälder und andere Sommernachtsträume.

© Holger Hage / DG