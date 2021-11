Home Lebenswege Annemarie Kury.

Unter abenteuerlichen Umständen startete Annemarie Kury vor 30 Jahren ihre Bosnienhilfe. Kurz nach Ausbruch des Krieges im ehemaligen Jugoslawien fuhr Sie alleine mit einer Wagenladung Essen mitten ins Krisengebiet. Seither hat sie rund 2 Millionen Euro Spenden gesammelt und an Familien in Bosnien übergeben. „Pensionshobby“ nennt sie ihr zeitintensives Engagement. Davon sowie vom Verlust ihrer ersten Heimat und vieler geliebter Menschen erzählt Sie in den Lebenswegen.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Alle Informationen über Annemarie Kurys Bosnienhilfe und Möglichkeiten, Familien in Bosnien zu unterstützen, finden Sie hier.