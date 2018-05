Home Perspektiven Anschluss, Krieg und Trümmer.

Über die schwierige Geschichte eines Museums in den Jahren zwischen 1938 und 1945.

Wie präsentiert man eine Hitlerbüste? Soll man sie überhaupt zeigen? Das fragten sich die Ausstellungsmacher im Salzburgmuseum und suchten Wege, um die Propagandawirkung der Objekte zu brechen. So starrt uns nun ein Gesicht aus weißgrauem Stein aus einem stilisierten Holzregal heraus an, umgeben von Archiv-Kartons: Adolf Hitler.

Der radio klassik Kulturausflug führt uns nach Salzburg. Wir nehmen Teil an einer Führung mit Direktor Martin Hochleitner durch die Ausstellung „Anschluss, Krieg und Trümmer. Salzburg und sein Museum im Nationalsozialismus“.

Gestaltung: Stefanie Jeller.

Mittwoch, 1. August 2018, 17.30-17.55 Uhr.