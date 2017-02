Home Startseite Antiquitätenrestauration Leopold-Johannes Breitenecker.

Wer kennt das nicht? Man erbt von der Großtante einen schönen Sekretär, aber er ist wurmstichig. Oder viel banaler: Der Esstisch verliert ein Bein. All das ist keine Tragik, denn in Wien gibt es noch erfahrene Handwerksmeister, die in genau diesen Fällen helfend bereitstehen. Dafür muss es nicht immer die Biedermeierkommode sein. Leopold-Johannes Breitenecker gehört zu diesen Meistern, die auch von vielen Jahrhunderten Wissen und Erfahrung zehren – in diesem Sinne also auch direkt Kulturträger sind.

Leopold- Johannes Breitenecker

Sensengasse 7

1090 Wien

www.breitenecker.at