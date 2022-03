Home Perspektiven Antlassei und Joahrgwachs.

Wie ein Ei ins Handschuhfach kommt, was spanische Palmwedel in Mariazell zu suchen haben und warum die 12 Apostel mit einer Holzstatue zu Abend essen – das alles entdecken wir im Mariazeller Heimathaus. Wir erfahren hier auch vieles über das Wallfahren – und warum es einst viele Schuster rund um die Basilika gab – und tauchen in die glitzernde Vergangenheit Mariazells als internationaler Skisportort ein.

Eine Sendung von Monika Fischer.

