Filmmusik von Antoine Duhamel.

Er gilt neben seinen Landsleuten Georges Delerue, Philippe Sarde und Michel Legrand als einer der musikalischen Wegbereiter des französischen Autorenkinos Nouvelle Vague rund um die Regisseure François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer und Jacques Rivette ist aber bis heute in seiner Bedeutung für diese Filmepoche von einem größeren Publikum noch eher unentdeckt geblieben. Aus diesem Grund beleuchtet radio klassik Stephansdom Filmmusikexperte Gerald C. Stocker in seiner aktuellen Sendung das filmmusikalische Werk von Antoine Duhamel (1925-2014), der im Juli seinen 95. Geburtstag gefeiert hätte, ein wenig näher.

(c) Common Wikimedia: Roman Bonnefoy