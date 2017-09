Home Rezensionen Anton Reicha in Venedig.

Gestern Abend eröffnete die Stiftung Palazzetto Bru Zane in Venedig ein Festival zu Person und Werk Anton Reichas. Geboren 1770 in Prag, verbrachte er die wichtigste Zeit seines Lebens in Paris, wo er wesentliche künstlerische Erfolge feierte. Als Lehrer Berlioz, Liszt oder Gounod beeinflusste. Ursula Magnes berichtet aus Venedig.

(c) Vorgarten des Palazzetto Bru Zane (UM)