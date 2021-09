Home Rubato Das Orchester ist mein Leben.

Aktuell dirigiert Antonello Manacorda Mozarts Figaro an der Wiener Staatsoper. Der ehemalige Geiger und Konzertmeister wurde von Simon Rattle bestärkt zum Dirigieren zu wechseln, und holte sich auch auf dessen Rat hin den Schliff beim finnischen Dirigierpädagogen Jurma Panula. Mit dem Schubert-Zyklus gemeinsam mit der Kammerakademie Potsdam, seiner künstlerischen Heimat, machte er international auf sich aufmerksam. Die laufende Saison ist so vollgepackt, dass es fast zu viel scheint. Doch die Musik nimmt und gibt Manacorda viel Energie – zurück. Musikchefin Ursula Magnes hat den überzeugten Europäer mit Geburtsort Turin zu Mozart, Fußball, Wein und der neuen Aufnahme mit Mozarts letzten drei Symphonien befragt. Hier folgt Manacorda dem italienischen Intellektuellen Massimo Mila, der die drei Werke als These, Antithese und Synthese verstand. Vom Effekt hält er wenig. Vom Steirischen Weißwein mehr…