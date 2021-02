Home Lebenswege Antonia Keßelring.

Antonia Keßelring wuchs in Hongkong, Tokio, Paris und Madrid auf und studierte dann Theologie auf ihrer Suche nach dem, was bleibt. Sie arbeitete bei den Theologischen Kursen in der Erwachsenenbildung und war 20 Jahre lang als Krankenhaus-Seelsorgerin in mehreren großen Spitälern und im CS Hospiz Rennweg tätig, wo sie von den Patientinnen und Patienten „unendlich viel über Tod und Leben lernen durfte“. Seit 2020 leitet sie die Telefonseelsorge Wien.

Eine Sendung von Marlene Groihofer.

Foto: Ivory Rose Photography