Interpreten: Trio Wanderer

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020224823

Das berühmte Dumky-Trio von Antonin Dvořák war das erste Werk, das das Trio Wanderer vor vielen Jahren auf CD aufgenommen hat. Zum 30-jährigen Bestandsjubiläum widmen sich Geiger Jean-Marc Phillips-Varjabédian, Cellist Raphaël Pidoux und Pianist Vincent Coq erneut diesem letzten Trio aus Dvořáks Komponistenwerkstatt. Dazu haben sie auch das fast zehn Jahre ältere und schon auf Grund der Tonart f-Moll eher düstere Trio op. 65 aufgenommen. Ein schönes Geschenk zum Jubiläum.

„Sie werden fröhlich und traurig zugleich sein. An manchen Stellen wie ein introspektiver, nach innen gewandter Gesang, anderswo wieder ein fröhlicher Tanz, aber in leichtem, ich möchte fast sagen, volkstümlichem Stil.“ So hat der Komponist Antonín Dvořák dem Freund Alois Göbel seine kurzen Stücke für Violine, Cello und Klavier angekündigt, die später unter dem Titel Trio „Dumky“ zu einer Einheit zusammengefasst wurden. Dieser Volkstümlichkeit hat das Werk wohl auch seinen Erfolg zu verdanken, der sich von Beginn an eingestellt hat und bis heute anhält. Ein Erfolg, den sich auch das französische Trio Wanderer zu eigen gemacht hat, schon vor vielen Jahren und auch jetzt ganz aktuell auf seiner neuen CD.

Das Ensemble gehört nicht zu Unrecht zu den bedeutendsten Klaviertrios unserer Zeit. Ihre Aufnahmen klingen immer wie aus einem Guss. Da wird gemeinsam geatmet, gemeinsam vibriert, oder auch nicht, und jede Temporegung, jeder Gefühlsausbruch wird gemeinsam erlebt. Man spürt und hört mit jedem Ton, dass hier drei Herren einer einzigen Leidenschaft nachgehen, nämlich Kammermusik auf allerhöchstem Niveau zu präsentieren. So führt uns das Trio Wanderer mit dem Dumky Trio zum slawischen Tanzfest und bringt Licht in die Tiefen des f-Moll Trios. In einem Kurztext auf der CD heißt es, Alles Gute zum Jubiläum und „Hut ab“, die Herren! Dem kann ich mich nur von ganzem kammermusikalischem Herzen anschließen! (mg)