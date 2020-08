Interpret: Cuarteto Casals

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020940761

Das spanische Cuarteto Casals hat mit Apotheosis seine Gesamtaufnahme Beethovenscher Streichquartette vollendet. Damit beweist das Ensemble einmal mehr, dass es zu den bedeutendsten Streichquartetten unserer Zeit gehört.

Apotheose, die. Laut Duden ist das die Erhebung eines Menschen zum Gott, aber auch das wirkungsvolle Schlussbild eines Theaterstücks. Und bei der aktuellen CD des Cuarteto Casals treffen durchaus beide Beschreibungen zu, wenn man das Streichquartettschaffen Beethovens in den verschiedenen Perioden seines Lebens metaphorisch als kammermusikalisches Theaterstück betrachtet. Hier ist es nämlich das wirkungsvolle Schlussbild der jeweiligen Schaffensperioden, die vom in Barcelona ansässigen Ensemble in Lehrzeit, heroische Phase und Reifezeit eingeteilt wurden. Mit den Quartetten Nr. 5 und 6 aus Beethovens Op. 18, dem Quartetto Serioso Op.95 und den letzten Werken für Streichquartett Op.130 und 131 eine gewagte, aber äußerst gelungene Zusammenstellung.

Die zwei Quartette aus Op.18 versprühen noch die klassische Leichtigkeit, die noch den großen Vorbildern Haydn und Mozart nachspürt. Locker, leichtfüßig und luftig im Klang gelingen diese auch in der Aufnahme des Cuarteto Casals. Ab dem Serioso Quartett weht ein anderer Wind. Hier wird in Sachen Intensität einen Gang hinaufgeschaltet und auf den höchsten Touren des Möglichen sind die vier Musiker*innen dann schließlich bei den Opera 130 und 131 angekommen. Das späte Streichquartettwerk Beethovens, vor allem die Große Fuge Op.133, gilt allgemein als schwer verdaulich und vor allem schwer zugänglich, doch hin und wieder darf, nein muss es einfach auch etwas deftiger sein. Vielleicht hat das Cuarteto Casals die Große Fuge deshalb auch an den ursprünglich dafür vorgesehenen Platz gesetzt, um mit dem später komponierten Finale.Allegro als Digestif den Abgang zu erleichtern. Mit Sicherheit einer der Höhepunkte der CD Erscheinungen zu Beethoven 2020. (mg)