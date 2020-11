Formsache.

Nur scheinbare, äußere Gegensätze trennen die beiden Klaviersonaten op. 57 „Appassionata“ und die zweisätzige Sonate op. 54. Otto Brusatti präsentiert Aufnahmen mit Igor Levit im Vergleich mit Glenn Gould sowie HJ Lim. Bei ihr mutiert der zweite Satz von op. 54 in ein sich Auflösen, schwappt ins Impressionistische. Zerfließt. Beethovens Züge in die Zukunft waren und sind vielfältig, schockierend damals wie heute. Dazwischen ein Literaturzitat aus Friedrich Schillers Zeitschrift „Die Horen“ – die pointierte Analyse darüber, was es heißt Musik in eine Form zu gießen.

