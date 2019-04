Home Perspektiven Arbeit ohne Sinn macht krank.

„Ein gesunder Mensch will sich entfalten.“

Inhaltsleere Meetings, Unternehmensvisionen, an die sich das eigene Unternehmen nicht hält, ständige Ablenkungen durch E-Mail-Fluten – und über all dem die Frage: Womit verbringe ich da eigentlich meine Lebenszeit? Fragen wie diese tauchen in der Praxis des Neurologen und Burnout-Experten Wolfgang Lalouschek regelmäßig auf. Seine Patienten kommen mit verschiedensten Symptomen zu ihm: innere Unruhe, Angstzustände, Depressionen, Herz-, Kreislaufbeschwerden, mangelnde Merkfähigkeit oder Magenprobleme. Was steckt dahinter?

„Die Erkrankungen, mit denen Menschen zu mir kommen, hängen häufig mit der Arbeit zusammen“, sagt Lalouschek, „die Menschen haben am Abend das Gefühl, dass sie gar nicht mehr wissen, wofür sie eigentlich tagsüber ihre Energie verwendet haben.“ Arbeit wird als wenig sinnvoll erlebt. Lalouschek hilft ihnen wieder zurück in ein Leben, das eigene Gestaltung möglich macht. Denn: „Ein gesunder Mensch hat das Bestreben sein Potential zu entfalten“, so Lalouschek. Fragt sich nur: Wie sieht ein gesundes Unternehmen aus, das genau das ermöglicht?

Eine Sendung von Gerlinde Petric-Wallner.