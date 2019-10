Home Rubato Ariane Matiakh.

Ariane Matiakh dirigiert dieser Tage die Grätzl-Konzerte der Wiener Symphoniker. Dritte und letzte Station ist am Abend der Reaktor in Hernals. Die französische Dirigentin ist live zu Gast bei Marion Eigl im Studio. Ein Gespräch über die Programmierung von Abenden an eher ungewöhnlichen Konzertorten, Erinnerungen an Matiakhs Wiener Studienjahre, prägende Vorbilder und die neue Aufgabe als Generalmusikdirektorin der Oper und Staatskapelle Halle.

(c) Marco Borggreve