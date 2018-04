Home Perspektiven Das Alte Testament – erzählt von Arik Brauer

Der Künstler Arik Brauer versteht sich als Agnostiker, trotzdem ist er von der Bibel fasziniert. Sein Leben lang hat der heute fast 90-Jährige Szenen aus dem Alten Testament gemalt. Jetzt hat er sie auch neu erzählt.

Auslöser war eine Frage seiner 10-jährigen Enkelin Alina: „Was war eigentlich vor dem Urknall?“ Arik Brauer: „Was vor dem Urknall war, erfährt man nicht beim Lesen der Bibel. Aber die alten Erzählungen sagen uns, wer wir sind, und wie wir reagieren – im Guten und im Bösen.“

Wie er in seinen Bildern oft ernsten Themen mit Lebensfreude und Humor begegnet, so erzählt er auch „sein“ Altes Testament. Es ist für Arik Brauer nicht vom Himmel gefallen, sondern von Menschen geschrieben. Sie erzählen von keinem auserwählten Heldenvolk, sondern „von lauter Verbrechern“. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, gegen dieses Gebot werde in jeder Zeile verstoßen, sagt Arik Brauer: „Und schon wieder danebengegangen!“ Was ihn dabei aber fasziniert, ist „das Ringen der Menschen, und ihre Sehnsucht nach einer gerechten Welt.“

Bei der Buchpräsentation vor kurzem im Jüdischen Museum in Wien war auch Enkelin Alina anwesend. Die musikalische Begleitung gestalteten Timna Brauer, Jasmin Meiri-Brauer, Ruth Brauer-Kvam und Kyrre Kvam – fast ein Familienfest!

