Interpreten: Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen

Label: Berlin Classics

EAN: 885470026299

Haben wir uns vergangene Woche mit Musik von HIF Biber und Pavel Vejvanovský beschäftigt, so dreht es sich auf dieser CD der Woche um Werke eines barocken Zeitgenossen der beiden, Georg Muffat. Er war von 1678 bis 1690 Domorganist und Kammerdiener bei Erzbischof Max Gandolph Graf von Kuenburg in Salzburg und in diese Zeit fällt auch die Entstehung seiner 5 Sonaten unter dem Titel Armonico Tributo. Wem oder was er damit einen harmonischen Tribut gezollt hat? Michael Gmasz weiß die Antwort.

Das Jahr 1682 muss ein ungewöhnliches und aufregendes gewesen sein, zumindest für die Menschen in Salzburg. 1682 fanden nämlich die großen Feierlichkeiten zum 1100. Jahrestag der Gründung der Stadt statt. Das ganze Jahr über wurde kirchlich aber auch weltlich gefeiert und die in Salzburg ansässigen Komponisten steuerten ihrerseits Festliches zum Jubiläum bei. Hoforganist Georg Muffat war zwar die ersten Monate des Jahres 1682 noch auf Reisen, u.a. bei Corelli in Rom, aber gleich nach seiner Rückkehr präsentierte er fünf in Rom entstandene Sonaten als seinen Beitrag zum Jubeljahr. Eine harmonische Huldigung sollten sie sein und unter dem Titel Armonico Tributo wurden sie auch vom Hofdrucker und Verleger Johann Babtist Mayer veröffentlicht.

Fünf Sonaten, in denen der Komponist Muffat den Ausführenden klanglich sehr freie Hand lässt, gibt er doch die Besetzung nicht eindeutig vor. Lars Ulrik Mortensen nutzt diesen Umstand geschickt aus und präsentiert jede der fünf Sonaten in einem leicht veränderten Gewand. Vom Triosonatenformat in der Sonate IV, über die typische Streicherfünfstimmigkeit in der Sonate III bis hin zur erweiterten Concerto-grosso-Besetzung mit Concertino- und Ripienogruppen in der modernen Art des Corelli und seiner italienischen Zeitgenossen. Teilweise hinzugefügte Oboen und Fagottstimmen steigern die Vielfalt noch zusätzlich. Majestätisch getragen oder schwungvoll leicht, um nur einige der interpretatorischen Eigenschaften zu nennen, klingen dabei die einzelnen Sätze. Historisch informiert aber nie akademisch, was auch an der hohen Qualität der einzelnen Musikerinnen und Musiker der Concerto Copenhagen und dessen Leiter Lars Ulrik Mortensen liegt. (mg)

