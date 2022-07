Interpreten: Lorenz Duftschmid, Paul Gulda, David Bergmüller, Chris Pichler, Michael Dangl

Label: cpo

EAN: 761203544622

Der Arpeggione ist ein seltsam Ding. Eine Mischung aus Gambe und Gitarre, ein Instrument des frühen 19. Jahrhunderts, in dem es letztlich auch geblieben ist. Hätte nicht Franz Schubert seine berühmte a-Moll Sonate dafür komponiert, der Arpeggione wäre heute wohl nicht einmal eine Fußnote in der Instrumentenkunde. Schubert hat aber komponiert und so gibt es auch im 21. Jahrhundert Musiker, die sich mit dieser instrumentenbautechnischen Eintagsfliege beschäftigen. Wie Lorenz Duftschmid auf seiner neuen CD.

Ich stelle es mir ja so vor. Franz Schubert und der Instrumentenbauer Johann Georg Stauf(f)er sitzen eines Abends gemütlich bei einer Flasche Wein. Der Abend wird länger, die Flaschen mehr und irgendwann lallt Schubert „Hansi, es wäre doch super, ein Instrument zu haben, das wie eine Gitarre aussieht und wie ein Cello gespielt wird.“ Stauf(f)er bekommt große Augen und sagt „Franzl, wenn du dafür schreibst, baue ich dir sowas!“ Der Rest ist Geschichte. Natürlich wird es wohl anders gelaufen sein, vor allem weil zur selben Zeit in Budapest ein gewisser Peter Teufelsdorfer ein gleichartiges Instrument erfindet. Aber grundsätzlich würde meine Geschichte durchaus zu Schubert und der Idee und „Langlebigkeit“ des Arpeggione passen.

Sonderinstrumente wie Baryton oder eben Arpeggione werden heute, wenn überhaupt, meist von Gambisten gespielt, wie auch Lorenz Duftschmid einer ist. Er bringt auf seiner neuen CD einen Staufer-Nachbau-Arpeggione zum Klingen. Typisch ist der silbrig-glänzende, zärtliche Klang. Der feine Anschlag Paul Guldas an einem Original Conrad Graf Hammerflügel von 1824 passt da wunderbar dazu. So mag es vor knapp 200 Jahren wirklich geklungen haben. Als Ergänzung hat Duftschmid die drei Nocturnes von Friedrich Burgmüller ausgewählt und mit dem Gitarristen David Bergmüller aufgenommen. Und dann noch einmal Schubert – Lieder ohne Worte, dafür mit vorangestellten Gedichten, vorgetragen von Chris Pichler und Michael Dangl. Es ist wohl nur ein kurzes Wiederbeleben des Arpeggione, aber herausgekommen ist eine wunderschöne CD, die heute zeigt, welche klanglichen Möglichkeiten dieses „seltsam Ding“ bietet, wenn es ordentlich gespielt wird! (mg)