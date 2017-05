Home Operettenfenster Arthur Seymour Sullivan.

Vor seiner Zusammenarbeit mit dem Librettisten William Gilbert sammelte der am 13. Mai 1842 in London geborene Arthur Seymour Sullivan bereits im Bereich der sogenannten Ernsten Musik Erfahrungen und war durchaus erfolgreich. So gewann er etwa als jüngster Teilnehmer den 1856 erstmals ausgeschriebenen Mendelssohn-Wettbewerb, wurde zu Autragsarbeiten für große Musikfestivals herangezogen, gründete die „National Training School for Music“ (später integriert in das „Royal College of Music“) und war als Dirigent einer der Vorreiter der historischen Aufführungspraxis. Doch eines fehlte dem anerkannten Komponisten, Organisten und Dirigenten: Geld. Seine Finanzen konnten nicht mit einem an die High Society angepassten Lebensstandard Schritt halten und so blieb Sullivan nichts anderes übrig, als sich der Unterhaltungsmusik zuzuwenden. 1875 begann schließlich die gemeinsame Geschichte eines der bedeutendsten Komponisten-Librettisten-Gespanne aller Zeiten: Gilbert & Sullivan. Anlässlich des 175. Geburtstages von Sir Sullivan bringen wir Auszüge aus zwei ihrer Meisterwerke:

Samstag, 13. Mai, 13.05 Uhr: „Princess Ida“

„Princess Ida“ Sonntag, 14. Mai, 12.08 Uhr: „The Pirates of Penzance“