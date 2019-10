Nachthelle.

Seit seiner Gründung gestaltet der Arnold Schoenberg Chor zum erstenmal einen eigenen Chor-Zyklus in Wien. Im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses stehen justament am Todestag Franz Schuberts, es ist der 19. November, die schönsten seiner weltlichen Chorwerke auf dem Programm. Es folgen Abende mit einer reinen Brahms-, Bruckner- sowie Mendelssohn-Kür. Erwin Ortner gustiert in seiner Gesamtaufnahme der 1990er-Jahre, mit Herbert Lippert, Ruth Ziesak, Birgit Remmert, András Schiff und Barbara Moser musizierend, und plaudert mit Musikchefin Ursula Magnes über Gehörtes und Unerhörtes in Sachen Schubert. Das, was so gar nicht notiert ist, aber den Text erst zum Klingen und Schwingen bringt.

(c) WKH, Lukas Beck