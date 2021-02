Marion Eigl beginnt die Sendung mit Ausschnitten aus Günther Groissböcks Album Herz-Tod. Der Sänger bereitet sich moment intensiv auf seinen Auftritt im Wiener Stephansdom mit Manfred Schiebel vor. Und wir mit ihm. Signierte Exemplare der CD gibt es in dieser Stunde zu gewinnen!!

Die Auswahl der anderen Werke orientiert sich am historischen Kalenderblatt und ist atmosphärisch an den Aschermittwoch angepasst: Arcangelo Corelli (Bild) kam am 17. Februar 1653 zur Welt, Joseph Haydns Symphonie Nr. 93 wurde 1792 in London uraufgeführt und das Erste Klavierkonzert von Franz Liszt wurde in der heute bekannten Fassung unter der Leitung von Hector Berlioz mit dem Meister selbst am Klavier in Weimar präsentiert.

