Berlin, Februar 1864. Als Preußen und Österreich Dänemark den Krieg erklären, hat das nicht nur politische Folgen. Für den 20jährigen Dänen Asger Hammerich ist das ein Wendepunkt in seinem Leben. Er ändert seinen Namen auf das weniger deutsch klingende Hamerik, bricht seinen Unterricht bei Hans von Bülow ab und kehrt dem feindlichen Deutschland den Rücken. Dass er damit seine berufliche Zukunft aufs Spiel setzt, darunter vielversprechende Kon­takte zu Musikgrößen wie Anton Rubinstein, Tschaikowsky und Wagner, nimmt er in Kauf – der Patriotismus ist stärker. Doch Hamerik hat Glück. Bülow öffnet seinem ehe­ma­li­gen Schüler auch in Paris die Türen; die wichtigste: jene zu Hector Berlioz.

Die fünf Jahre mit Berlioz prägen Hameriks Tonsprache grundlegend, insbesondere was die Ver­wendung einer idée fixe anbelangt. Dabei entstehen die meisten seiner 41 mit Opuszahlen versehenen Werke nicht mehr in Paris, sondern in Baltimore, wo er von 1871 bis 1895 Leiter des Peabody Institute wird. Es sagt einiges über seinen Bekanntheitsgrad aus, dass der ameri­ka­nische Konsul bei der Ver­gabe dieses prestigeträchtigen Postens an ihn denkt. Für Hamerik ist es jedoch keine leichte Ent­scheidung, da Amerika (damals noch) im Ruf steht, rau und un­ge­bildet zu sein; erst Fami­lien­freund Hans Christian Andersen kann ihn über­zeu­gen. Dass ihm der weitgereiste und er­fah­rene Dichter über seine Zukunftsperspektiven in der Neuen Welt wohl keine Märchen erzählt hat, ist aus Hameriks weiterem Lebensweg ab­zu­lesen: inter­na­tio­na­le Dirigate und Aufführungen seiner Werke, Teilnahme an Jurys mit re­nom­mierten Kolle­gen wie Massenet und Humperdinck sowie große Verehrung von­seiten der amerikanischen Öffent­lichkeit, für die er jahrelang ihr Nr.1-Komponist ist. Die Schat­ten­seite seines Ruhms kommt spät. Als Hamerik 1900 in seine Heimat zurückkehrt, muss er fest­stellen, dass er ein Fremder ist. Während er weltweit als zweitpopulärster Komponist Dänemarks gilt, haben ihn seine Landsleute vergessen…

