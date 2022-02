Home Opernsalon Asmik Grigorian.

Seit ihrer Salome in der Inszenierung von Romeo Castellucci bei den Salzburger Festspielen 2018 ist die litauische Sopranistin Asmik Grigorian ein so genannter Star der Opernwelt. An der Wiener Staatsoper sang sie zuletzt Puccinis Manon Lescaut. Am 6. Februar 2022 hatte sie Zeit für die Opernfreunde. Thomas Dänemark hat das Gespräch im Haus der Musik über Karriere und Leben geführt.