Audi Sommerkonzerte „Together for Music“!

Internationale Künstlerinnen und Künstler und klassische Klänge bringen Menschen zusammen – das ist seit 30 Jahren die Mission der Audi Sommerkonzerte. Seit ihrer Gründung 1990 haben sie mehr als eine Viertelmillion Besucherinnen und Besucher in die Konzertsäle gelockt und Ingolstadt in eine Festival-Arena verwandelt.

Die Audi Sommerkonzerte leben ein Leitmotiv. Und bei den Audi Sommerkonzerten entsteht Neues. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto „Together for Music“. Musik mit den Menschen teilen und Weltstars der Klassik nahbar machen. Dieses Versprechen halten die Sommerkonzerte auch in 2020 und erfüllen ihre Mission erstmals digital.

„Die Musik als Quelle der Inspiration und Fantasie erlebbar machen“, so beschreibt Lisa Batiashvili ihren künstlerischen Ansatz. Das Festival folgt seinem Leitgedanken: Menschen mit Klängen hochkarätiger Künstler zu begeistern und zusammen zu bringen.

Die deutsch-georgische Virtuosin Lisa Batiashvili, der die Financial Times „tiefgründiges Einfühlungsvermögen“ bescheinigte, zählt zu den bedeutendsten und gefragtesten Geigerinnen ihrer Generation. Regelmäßig arbeitet sie mit den renommiertesten Orchestern und Dirigenten der Welt zusammen, etwa Daniel Barenboim, Yannick Nézét-Séguin, Alan Gilbert oder Sir Simon Rattle.

Ihr neues Album „City Lights“ ist soeben erschienen und präsentiert musikalische Werke, die Städte symbolisieren. Mit dabei sind auch Katie Melua oder Till Brönner.

Donnerstag 2. Juli 2020, 21 Uhr The Power of Nature