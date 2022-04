Home Startseite audienz – musikalische Hörberatung.

Das Sinnesorgan Gehör ist ganz eng mit unseren Emotionen und unserem Nervenkostüm verwoben. Umso wichtiger ist es, bei der Hörgeräte-Anpassung auch darauf einzugehen, wie die Technik auf Sie wirkt, damit Sie weiterhin optimal performen können. Mit dem musikalischen und ästhetischen Fingerspitzengefühl bietet Esther Rois-Merz von audienz – musikalische Hörberatung die richtige Lösung für Sie.

Seit zwei Jahrzehnten ist die diplomierte Tonmeisterin und Hörakustikmeisterin Esther Rois-Merz beruflich im Bereich der Hörakustik in der französisch-sprechenden Schweiz sowie im Osten Österreichs tätig. Stefan Hauser hat sie in ihrem audienz-Beratungsbüro in der Wiener Singerstraße 27 besucht und viele interessante Beiträge dazu mitgenommen. Am Montag, 4. April 2022 von 8 bis 18 Uhr erfahren Sie vieles über unser Gehör, über Hörverlust, den Klangfinder bei audienz, Gehörschutz, die Vielfalt von Hörgeräten, Tipps zum Pflegen des Ohrs und vieles mehr.

Beiträge zum Nachhören

Esther Rois-Merz erklärt ein tolles Gerät, den Klangfinder, der wie ein technischer Kopf aussieht. Diesen verwendet sie für Hörkorrekturen.

Ester Rois-Merz ist studierte Tonmeisterin. Die passionierte Musikhörerin wolle, so sagt sie, hörtechnisch den besten Platz haben und der ist hinterm Mischpult. Diesen Platz beruflich inne hat der Tontechniker Marc Seim. Er ist froh einen Gehörschutz von audienz zu tragen.

Eine, die nun einen Gehörschutz von audienz trägt und für die sich ihre Situation wesentlich dadurch verbessert hat, ist die Allroundmusikerin und Sängerin Katharina Gebauer.

Musikalische Hörberatung – ein Praxisbeispiel mit Esther Rois-Merz von audienz.

Audienz bietet ein individuelles Hörtraining an.

Was tut dem Ohr gut?

Esther Rois-Merz von audienz kümmert sich auch um die Reinigung von Hörgeräten und serviciert sie.

Bei Audienz erfahren Sie viel Wissenswertes über modernste Diagnostik für individuelle Anpassungen an Ihre Hör-Bedürfnisse.

Problematik Gehörverlust

Seit zwei Jahren haben wir gelernt, mit der FFP2-Maske zu leben, aufgrund der Pandemie. Diese schützt vor Infektion in Innenräumen. Doch für Hörgeräteträger ist diese eine Herausforderung, denn oft verheddern sich die Bänder im Gestell einer Brille oder des Hörgeräts. Was kann man dagegen machen?

Beratungsgespräch von Esther Rois-Merz in ihrem Büro: Gerhard, ein Musiker, bekommt dabei Unterstützung von seiner Geige spielenden Frau.

