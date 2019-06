Home AufgeMUKt! Auf dem Sprung.

Mit Mozarts Prager Symphonie präsentiert sich Jonathan Stark am Ende seines Dirigier-Studiums bei Andreas Stoehr an der MUK im Abschlusskonzert am 14. Juni im Radiokulturhaus. In der Sendung bei Marion Eigl sprechen der „Gerade noch“-Student und sein Professor über das „Gesellenstück“, den Sieg beim Wettbewerb Athens International Conducting Masterclass and Competition, bei dem das ausführende Orchester gleichzeitig die Jury war und über den bisher gemeinsam zurückgelegten Weg. Im Sommer assistiert Jonathan Stark bei den Schlossfestspielen Langenlois. Andreas Stoehr hat sich für sein letztes Intendantenjahr für Emmerich Kálmáns Csardasfürstin entschieden.