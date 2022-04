Home Hörerreisen Auf den Spuren von Anton Bruckner – Meister und Meisterwerke



Brucknerhaus Linz bei Nacht © Linz Tourismus/Johann Steininger

Exklusive Hörerreise 14.-17.9.2022

inklusive zwei Konzerte im Brucknerhaus

Eine Stadt so vielseitig wie die Menschen: Wer Linz besucht, erlebt die Kraft der Donau, den Weitblick am Pöstlingberg, die Emotionen auf den Bühnen und die Zukunft in den Museen. Die Begegnungen mit den Menschen bringen spannende Einblicke in alltägliche Begebenheiten.

Erleben Sie ein Wochenende in der Kulturstadt, wandeln Sie auf den Spuren von Anton Bruckner und genießen Sie außergewöhnliche Musikerlebnisse. Bei einem geführten Stadtrundgang entdecken Sie die Heimatstadt des oberösterreichischen Komponisten Anton Bruckner und hören ein Kurzkonzert auf der Brucknerorgel. Lassen Sie sich bei einem Ausflug vom pittoresken Ambiente der beiden Städte Steyr und Enns verzaubern.



Christian Thielemann © Matthias Creutziger

An zwei Abenden hebt sich der Vorhang auf der Bühne: Sie erleben zwei außergewöhnliche Konzerte – die Sächsische Staatskapelle Dresden mit Christian Thielemann und das Cleveland Orchestra mit Franz Welser-Möst am Dirigentenpult.



Franz Welser-Möst © Roger Mastroianni