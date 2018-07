Home Perspektiven Auf der Suche nach dem heilsamen Klang.

Martin Schleske gilt als einer der besten Geigenbauer unserer Zeit. Mancher Solist hat seine Stradivari an den Nagel gehängt, seit er mit Schleskes Instrument spielt. Den Bau einer Geige vergleicht Martin Schleske mit dem Weg des Menschen. Wie der Geigenbauer aus einem Stück Holz einen wunderbaren Klangkörper schafft, so kann Gott uns – mit all unseren Mängeln – zum Klingen bringen.

Eine Sendung von Monika Fischer.