Dominique Meyer, Direktor der Mailänder Scala, hat für seine erste Sendung aus Italien das Thema „Auferstehung“ gewählt und dabei ganz bewusst für ihn ausgesprochen „schöne Musik“ ausgesucht. Werke vn Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadé Mozart, Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler. Es musizieren: Cantus Köln unter Konrad Junghänel, der Concetus Musicus Wien und der Arnold Schoenberg Chor unter Nikolaus Harnoncourt, das King’s College Cambridge unter Stephen Cleobury, die Berliner Philharmoniker und der Wiener Singverein unter Herbert von Karajan sowie die Wiener Philharmoniker, der Wiener Staatsopernchor mit Zubin Mehta.

PS: Wir haben uns entschieden die Sendung weiter Mélange zu nennen, nachdem uns eine Vielzahl unserer Hörerinnen und Hörer in diesem Sinne darauf angesprochen haben. Und einer vertraulichen Quelle zufolge trinkt Direktor Dominique Meyer am liebsten einen „Ristretto“, in Paris „très serré“. Was ihn nicht abhält für sein Radiopublikum weiterhin seine ganz persönliche Mélange zu servieren! Mélange, die schönste Verbindung zwischen Paris, Wien und Mailand!

(c) Dominique Meyer mit seiner eigenen Augarten Porzellan-Tasse!