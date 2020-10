Home Rubato Kultur – Glaube – Macht.

Alles das spiegelt sich in der Wiener Hofburgkapelle. In die „Staatskapelle“ begibt sich das Auner Quartett für seinen Wiener Streichquartett-Zyklus. Musikchefin Ursula Magnes hat den Direktor der Wiener Hofmusikkapelle Jürgen Partaj und Daniel Auner in der Hofburgkapelle zum Gespräch getroffen. Genauer gesagt im ehemaligen Schlafzimnmer von Erzherzog Rudolph, der heute als Roter Salon und damit als Büro dient. Die Themen: Programme, konzertsaal.at, Beethoven versus Kreisler, neue Instrumente und Sichweisen auf das Virus.

(c) Daniel Auner, magazin KLASSIK als Babyelefant, der Gründer der Hofmusikkapelle Kaiser Maximilioan I., Jürgen Partaj. (v.l.n.r.)