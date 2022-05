Home Quergehört Aus den Lebenswegen und Perspektiven.

Unser wöchentlicher Überblick bietet Ihnen einen akustischen Einblick in Sendungen der Wortredaktion. Wir informierten in den Lebenswegen über den Einsatz der St. Elisabethstiftung der Erzdiözese Wien für Schwangere Frauen und Mütter in Not. In den Perspektiven ging es um das 800-Jahr-Jubiläum der Wiener Michaelerkirche am Montag. Am Mittwoch in den Perspektiven beschäftigte sich Stefanie Jeller mit der Sprache Jesu. Denn etwa 7.000 syrisch-orthodoxe Christen leben in Österreich und die ältere Generation spricht noch das traditionelle Aramäisch. Sie erhalten auch einen Ausblick auf die Lebenswege mit dem Verleger, Buchautor und Ultraläuder Egon Theiner.