Home Quergehört Aus den Lebenswegen und Perspektiven.

Am Sonntag in den Lebenswegen kam der deutsche Dichter und Theologe Christian Lehnert zu Wort. Am Montag ging es in den Perspektiven um die „Frauenfrage“ in der Kirche. Dazu sprachen Sr. Judith Lehner und die Religionspädagogin und Theologin Lisa Huber. Am Mittwoch ging es um 25 Jahre Jugend Eine Welt und wir machen eine Vorschau auf die Lebenswege mit der Teamkapitänin des Österreichischen Frauenfußballnationalteams, Viktoria Schnaderbeck.