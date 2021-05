Home Quergehört Aus den Lebenswegen und Perspektiven.

Unser Überblick über Sendungen dieser Woche. Am vergangenen Sonntag hörten Sie Mütter, darunter die sechsfache Mutter Carola Neubauer. Am Montag in den Perspektiven ging es um Pater Franziskus Jordan. Der Ordensgründer der Salvatorianer wird am 15. Mai in Rom seliggesprochen. Am Mittwoch folgte eine Spurensuche nach dem vor 300 Jahren seliggesprochenen Johannes von Nepomuk. Und sie erhalten einen Ausblick auf die Lebenswege am kommenden Sonntag mit Alexandra Maria Rath, Expertin für Ernährung und Wildkräuter.