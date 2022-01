Home Quergehört Aus den Lebenswegen und Perspektiven.

Quergehört mit dem wöchentlichen Überblick über die Lebenswege und Perspektiven dieser Woche. Am Sonntag porträtierte Marlene Groihofer in den Lebenswegen den Eisschwimmer Josef Köberl. Monika Fischer gestaltete am Montag die Perspektiven zum 20. Todestag von Astrid Lindgren, der Schöpferin der Pippi Langstrumpf. Marlene Groihofer besuchte für die Perspektiven am Mittwoch die Ausstellung über Kindertransporte aus Wien das jüdische Museum und es gibt einen Ausblick auf die Lebenswege mit der katholischen Publizistin Gabriele Neuwirth.