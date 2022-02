Home Perspektiven Aus den Lebenswegen und Perspektiven.

Unser wöchentlicher Überblick über Sendungen der Wortredaktion bietet Ihnen folgende Inhalte. Einen Auszug aus den Lebenswegen mit der katholischen Publizistin Gabriele Neuwirth. Die Perspektiven widmeten sich am Mittwoch der Don Bosco Schwester Hanni Denifl in Westafrika und am Mittwoch der Frage: Wie Kunst uns lehrt, ‚out of the box‘ zu denken. Und Sie erhalten einen Ausblick auf die Lebenswege mit einer bald 100-jährigen Ordensschwester.