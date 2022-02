Home Quergehört Aus den Lebenswegen und Perspektiven.

Die Lebenswege am vergangenen Sonntag porträtierten Trixi Schuba, sie holte Gold im Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo. Die Perspektiven am Montag machten eine Vorausschau auf die Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März. Die Perspektiven am Mittwoch stellten aus der historischen Betrachtung von Pandemien die Frage: Was wird Corona bringen? Und es gibt eine Vorschau auf die Lebenswege mit der vielengagierten Karin Meier-Martetschläger.