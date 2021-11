Home Quergehört Aus den Perspektiven und Lebenswegen.

In quergehört bekommen Sie wieder einen kompakten Überblick über Sendungen der Wortredaktion in dieser Woche. Am Sonntag stand ein Porträt des Sängers der bayerischen Band Haindling, Hans-Jürgen Buchner auf dem Programm. Am Montag machten die Perspektiven von Stefanie Jeller auf den „Crashkurs Altes Testament“ erschienen im Wiener Domverlag neugierig. Marlene Groihofer beschäftigte sich am Mittwoch in den Perspektiven mit dem Sinn des Schweigens. Und Sie bekommen einen Ausblick auf die Lebenswege am kommenden Sonntag mit dem ehemaligen Kriminalisten und nunmehrigen Krimiautor Ernst Geiger.